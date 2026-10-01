Mai multe furturi din mașini în Maramureș

Polițiștii maramureșeni atrag atenția șoferilor să nu lase obiecte de valoare la vedere în autoturisme. Recomandarea vine în contextul în care, în primele opt luni ale acestui an, în județ au fost înregistrate cu 24 de furturi din mașini mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității desfășoară, în această perioadă, acțiuni de informare în parcările din Baia Mare. Șoferii și pasagerii sunt sfătuiți să fie atenți la bunurile pe care le lasă în mașini și să ia măsuri simple pentru a preveni furturile.

O geantă, un laptop, un telefon, un portofel sau chiar o sacoșă lăsată la vedere pot atrage atenția hoților. În unele cazuri, pagubele sunt mai mari decât valoarea obiectelor furate, deoarece hoții pot sparge geamuri, forța portierele sau deteriora sistemul de închidere al mașinii.

Pentru a reduce riscul de furt, polițiștii recomandă ca autoturismele să fie parcate în locuri iluminate și să fie încuiate de fiecare dată când sunt părăsite, chiar și pentru câteva minute. Bunurile de valoare trebuie luate din mașină, iar atunci când cumpărăturile sunt puse în portbagaj, geanta, poșeta și telefonul trebuie păstrate asupra proprietarului.

De asemenea, polițiștii recomandă și folosirea unor sisteme antifurt pentru portiere și portbagaj. O atenție deosebită trebuie acordată parcărilor aglomerate, zonelor comerciale, piețelor, dar și locurilor mai ferite sau slab iluminate pe timpul nopții.

În cazul în care o persoană observă un comportament suspect în apropierea autoturismelor sau constată că a fost victima unui furt, polițiștii recomandă sesizarea imediată a autorităților la numărul de urgență 112.

Un autoturism încuiat nu înseamnă că bunurile din interior sunt în siguranță. Cea mai simplă măsură de protecție este să nu fie lăsate la vedere obiecte care pot atrage atenția hoților.