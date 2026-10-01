Maramureșenii așteptați la sediul ADI Deșeuri pentru sesizări sau nemulțumiri

Conducerea ADI Deșeuri Maramureș invită cetățenii care doresc să facă sesizări sau să vină cu propuneri privind sistemul de colectare a deșeurilor să vină direct la sediul instituției, situat pe bd. Unirii nr. 15, Baia Mare.

„În ultima perioadă am încercat să fiu cât mai mult în teren, printre oameni, să ascult direct problemele și nemulțumirile legate de sistemul de salubrizare din județul Maramureș. Știu însă că nu am reușit să ajung peste tot și, poate, audiențele din teren nu au fost suficiente. Nu vreau să aflăm problemele doar din hârtii sau din rapoarte. Vreau să le auzim direct de la oamenii care se confruntă cu ele în fiecare zi. Ușa mea este deschisă”, a declarat Vasile Roman, directorul ADI Deșeuri Maramureș. Persoanele interesate sunt rugate să sune în prealabil la numărul de tel. 0740-056.092.