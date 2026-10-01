S-a deschis Centura Comarnic

Varianta ocolitoare Comarnic a fost deschisă circulației. Șoferii care merg pe Valea Prahovei pot evita de acum unul dintre cele mai aglomerate puncte de pe DN1.

De astăzi, unul dintre cele mai cunoscute puncte de blocaj de pe DN1 – Valea Prahovei – are, în sfârșit, o alternativă. Noul drum din județul Prahova preia traficul de tranzit, în special traficul greu, și scoate coloanele din orașul Comarnic.

Varianta Ocolitoare Comarnic are o lungime de 5,9 km, iar pe traseul ei au fost construite 4 poduri, pasaje și viaducte și 2 parcări de scurtă durată, câte una pe fiecare sens.

Valoarea totală a investiției a fost de 470,06 milioane lei (cu TVA), iar finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Varianta Ocolitoare a fost construită în baza unui parteneriat încheiat între CNAIR și Consiliul Județean (CJ) Prahova, semnat în decembrie 2022 – un exemplu de bune practici în colaborarea cu autoritățile locale, pentru proiecte de interes direct pentru comunități.

Weekend plăcut la munte – de data asta, fără oprirea obligatorie la Comarnic”, transmite directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

(sursa: Mediafax)