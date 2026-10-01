Un bărbat a venit băut la proba traseului auto

• Are 39 de ani și venise pentru redobândire

Un bărbat, în vârstă de 39 de ani, a venit băut la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Întâmplarea a avut loc în județul Giurgiu, iar candidatului i-a mai fost suspendat, în trecut, dreptul de a conduce.

Un bărbat din comuna Ulmi, județul Giurgiu, s-a prezentat la proba scrisă a examenului pentru obținerea permisului de conducere băut. Acesta avea o alcoolemie de 0,12 mg/L în aerul expirat, echivalentul unei doze obișnuite de alcool consumate.

Polițiștii au fost chemați la locul de plecare de pe traseu de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Giurgiu, pentru a-l testa cu etilotestul pe bărbatul de 39 de ani.

În trecut, acestuia i-a mai fost retras permisul de conducere și se prezentase la examenul auto pentru redobândire.

Acesta nu s-a mai urcat la volan, fiind penalizat pe loc cu 21 de puncte, sancțiunea aplicată pentru prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu reamintesc viitorilor șoferi faptul că în legislația rutieră nu există toleranță pentru consumul de băuturi alcoolice la volan și le recomandă acestora să se prezinte la susținerea probei practice în condiții optime”, au mai precizat autoritățile.

(sursa: Mediafax)