Vremea cețurilor de Lăpuș

Atenție la Pietriș!

Schimbarea de temperaturi, de la 28-30 la 7-8 grade, înregistrate zilele acestea în zone de deal și munte, a adus și cețurile.

Una din zonele predispuse este Dealul Pietriș, deasupra orașului Târgu Lăpuș. Care a confirmat și are deja cețurile groase de toamnă, în aproape fiecare dimineață. Drept pentru care vă invităm să circulați cu prudență, mai ales că drumul începe să dea rateuri ici-colo, dat fiind soluția nefericită aleasă de constructor pentru o zonă de deal-munte (fundație de nisip compactat).