Zonă de relaxare și promenadă, în construcție pe albia râului Lăpuș

Lucrările la noua investiție în Orașul Târgu Lăpuș, care va schimba fața centrului orașului, de-a lungul albiei râului, sunt în plină desfășurare. Autoritățile au verificat stadiul implementării proiectului.

„Redăm râul Lăpuș orașului. Un loc pe care îl vedem zi de zi începe să se transforme. Împreună cu Apele Române Someș-Tisa amenajăm albia râului Lăpuș, între cele două poduri din centrul orașului, pentru ca această zonă să devină mai vie, mai aerisită. Acolo unde astăzi sunt utilaje și lucrări, în curând vom avea un spațiu pentru plimbare, promenadă, relaxare și timp calitativ chiar în inima Țării Lăpușului. Lucrările de întreținere a albiei râului Lăpuș sunt extrem de importante pentru noi. Împreună cu o comisie de la Apele Române Someș-Tisa am efectuat o vizită în teren pentru a verifica stadiul acestor lucrări, atât în satele aparținătoare, pe unde trece râul Lăpuș, cât și în centrul orașului, între cele două poduri, unde ne dorim să dezvoltăm o zonă de relaxare și de promenadă pentru toți lăpușenii, dar și pentru cei care vizitează orașul nostru. De peste 20 de ani nu s-au mai executat astfel de lucrări pe acest sector al râului Lăpuș. Sunt sigur că rezultatul acestui proiect va fi unul pe placul tuturor și ne vom bucura cu toții de o zonă de promenadă și de relaxare extrem de apreciată și de benefică zonei și că toți vom fi mândri de acest proiect”, a declarat Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș.