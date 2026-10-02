Campanie de sprijin pentru Adrian, care și-a pierdut mâna dreaptă

Vasile Vlașin, președintele Asociației Părinți Salvatori, derulează o campanie de strângere de fonduri pentru a venit în sprijinul lui Adrian Tămâian. La vârsta de 40 ani, acesta a suferit un accident în urma căruia și-a pierdut mâna dreaptă în timp ce muncea în grădină, prinsă într-un tocător de crengi.

Pentru a duce o viață normală, Adrian are nevoie de o proteză pentru mâna dreaptă, însă costurile depășesc posibilitățile sale financiare. În momentul de față, s-a strâns suma de 182.200 din necesarul de 298.000 de lei. Printre cei care au donat se numără și un refugiat din Ucraina.

„Am primit o donație din Ucraina, de la unul dintre refugiații de război care au locuit în Baia Mare imediat după începerea războiului. Între timp s-a întors în Kiev, dar am rămas în legătură online, iar astăzi (n. red. luni) am fost plăcut surprins să îi găsesc numele printre Oamenii Minunați care au donat pentru Adrian. Mă înclin în fața tuturor Oamenilor Minunați care au dăruit din suflet pentru Adrian! În mod normal, dacă fiecare din cei 5.000 de prieteni din lista mea ar dărui prețul unei pizza, am putea să îi oferim o șansă la o viață normală lui Adrian”, a declarat Vasile Vlașin.

Persoanele care doresc să afle mai multe despre povestea lui Adrian și să-i ofere sprijin o pot face accesând linkul: https://parintisalvatori.ro/…/ proteza-pentru-mana-dreapta/.