Construcțiile hidrotehnice din Maramureș cu rol de apărare împotriva inundațiilor, luate la control

În perioada 23 – 24 septembrie 2026 s-a desfășurat o acțiune de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din județul Maramureș.

Comisia de verificare a fost formată din reprezentanți ai structurilor implicate în managementul situațiilor de urgență de la nivel național, bazinal, județean și local, respectiv: Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, Instituția Prefectului, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență și autorități locale.

„Verificările fac parte din activitatea de monitorizare a lucrărilor hidrotehnice și a măsurilor de apărare împotriva inundațiilor, cu scopul de a identifica din timp eventualele probleme și de a menține aceste lucrări în stare tehnică și funcțională corespunzătoare. Prin verificarea periodică a lucrărilor de apărare, a punctelor critice și a măsurilor prevăzute în planurile locale, contribuim la reducerea riscului la inundații și la creșterea siguranței comunităților”, au precizat oficialii instituției.

Au fost verificate digurile cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile Iza la Oncești, Vișeu la Petrova și Lăpuș, în localitățile Cătălina, Coltău și Târgu Lăpuș. Verificările au vizat și lucrările de apărare de pe cursurile de apă: consolidarea malului râului Mara, în localitatea Berbești – UAT Giulești, punerea în siguranță a digului de pe râul Vișeu, în zona localității Petrova, lucrările de întreținere prin decolmatare a râului Lăpuș, în localitatea Rogoz – UAT Târgu Lăpuș, lucrările de stabilizare a talvegului râului Bloaja, în localitatea Ciocotiș – UAT Cernești și lucrările de punere în siguranță a zidului de sprijin de pe Valea Băița, în zona localității Tăuții Măgherăuș.

Controale au fost efectuate și în punctele critice identificate pe râul Iza, în localitatea Oncești, pe râul Lăpuș, în localitatea Răzoare – zonele afectate de zăpoarele din ianuarie 2026 și eroziunea de mal din amonte de pereul dalat de pe malul drept al acumulării Strâmtori-Firiza; precum și la barajele Strâmtori-Firiza și Lighet. Printre altele, verificările au vizat și modul în care, la nivelul administrațiilor publice locale, sunt afișate semnificațiile codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice și stadiul reactualizării planurilor locale de apărare pentru perioada 2026–2029 la Primăria Oncești și Primăria Cernești.