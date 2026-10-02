Conturi blocate și sechestru pe clădiri la Primăria Şieu

Autorităţile locale din comuna Şieu sunt puse în imposibilitatea de a accesa fonduri pentru derularea proiectelor. În această săptămână, s-au depus cereri de finanțare pentru proiecte privind instalarea de panouri fotovoltaice și baterii de stocare pentru instituțiile publice. Numai că, solicitările nu pot fi accesate din cauza unor sechestre instituite pe clădirile care au cărţile funciare înscrise pe primărie. Mai mult, conturile primăriei sunt în prezent, blocate.

„Am vrut să depunem cereri şi noi, Primăria Şieu, pentru a reduce costurile legate de energia electrică. Din păcate, iar ne-am lovit de probleme: clădirile care au CF-urile înscrise pe primărie sunt puse sub sechestru pentru datoriile lăsate de vechea conducere şi nu putem să le folosim pentru accesarea de fonduri”, a punctat primarul comunei Şieu, Ioana Rus.

Aceasta a mai informat că, în data de 23 septembrie, Primăria Şieu a avut termen în instanță pentru soluționarea procesului de insolvenţă, dar s-a amânat pentru data de 20 ianuarie 2027.

„În momentul de faţă toate conturile primăriei sunt blocate, astfel că nu putem să efectuăm nici plăţi şi nici alte angajamente bugetare decât din încasările proprii, care sunt foarte mici în această perioadă a anului. Sunt conștientă de gravitatea situaţiei şi am știut de la început că va fi un mandat greu, dar înainte de toate îmi doresc ca cetăţenii să fie şi ei informaţi”, a adăugat primarul Ioana Rus.