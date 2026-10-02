Fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu, invitat în Maramureş

Şeful administraţiei judeţene, Gabriel Zetea, şi-a postat recent pe pagina de socializare o fotografie în care apare alături de fostul şef de stat, Emil Constantinescu.

În acest context, Gabriel Zetea i-a lansat şi o invitaţie în judeţ. „Emil Constantinescu este profesor de mineralogie, iar legătura lui cu județul nostru și cu lumea geologiei este una veche. Muzeul de Mineralogie din Baia Mare consemnează vizita sa din 1997, dar și faptul că, peste ani, și-a amintit cu drag de numeroasele momente petrecute în Maramureș. Iar Maramureșul are ușa deschisă pentru oamenii care au ceva de spus, ceva de transmis și ceva de lăsat generațiilor care vin. Domnule președinte Emil Constantinescu, vă așteptăm cu drag în Maramureș”, i-a transmis Gabriel Zetea.