Parcul Castanilor din Baia Mare iscă noi controverse

Reprezentanții Primăriei Baia Mare au anunțat că, în ședința Consiliului Local, a fost votat proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor pentru realizarea Parcului Castanilor. Acesta urmează să fie amplasat pe Dealul Crucii, unde ar fi trebuit să fie ridicate blocuri.

„Propunerea mea a fost următoarea: să construim acest parc exact pe terenul despre care s-a tot discutat în ultimele luni că va adăposti viitoare «blocuri» (era vorba, în fapt, despre niște case), aflat astăzi în proprietate privată. Cum subiectul a stârnit multe discuții, am căutat o soluție care să ne dea certitudinea că acolo nu se va construi nimic. Mai exact, vom avea o discuție cu proprietarul și îi vom propune un schimb de terenuri. Așa cum știți, de ani buni castanii din zonă se confruntă cu dăunători, iar mulți dintre ei sunt pe moarte sau au murit deja. Baia Mare are cea mai mare și mai compactă suprafață împădurită cu castan comestibil din România, iar locul acesta merită protejat.Ne propunem ca, prin acest parc, să salvăm și să regenerăm castanii prin plantări controlate, să creăm un traseu tematic permanent, accesibil și atractiv pentru băimăreni și turiști, să oferim educație ecologică pentru școli, familii și voluntari și să susținem totodată producătorii și meșteșugarii locali inspirați de castan”, a explicat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

De cealaltă parte însă, Asociația Protejăm Baia Mare atrage atenția asupra faptului că, în proiectul de hotărâre nu este precizată locația noului parc.

„După cum rezultă însă din art. 2 al proiectului de hotărâre, nu este identificată locația acestui parc, deci suprapunerea acesteia terenului pentru care a fost inițiat PUZ-ul Dealul Crucii, nu are momentan niciun fundament. Astfel, această hotărâre nu oferă nicio garanție privind stadiul juridic al proiectului PUZ – Dealul Crucii, care poate continua în lipsa unei decizii oficiale a autorității publice competente de avizare negativă a PUZ – Dealul Crucii, ca urmare a acestei noi hotărâri privind Parcul Castanilor. Deci, până la o decizie a avizare negativă a inițiativei PUZ – Dealul Crucii, acest proiect este încă în lucru la autoritatea publică locală”, spun reprezentanții asociației.