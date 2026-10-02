Tinerii romi, aşteptaţi la admiterea din şcolile de poliţie

La nivelul județului Maramureș, în anul școlar 2026–2027, figurează înscriși 3.872 de elevi de etnie romă, dintre care 306 sunt liceeni. Totodată, în urma etapei de repartizare computerizată din data de 16 iulie, desfășurată în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal, în județul Maramureș au fost repartizați 40 de candidați pe locurile distinct alocate elevilor de etnie romă, dintre care patru provin din alte județe.

Datele au fost prezentate de Iuliu Petky, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, în cadrul reuniunii de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, care a avut loc la Prefectura Maramureş. Şedinţa a fost condusă de subprefectul Margareta Petruț. În cadrul întâlnirii, Cristina Moldovan, reprezentant al Instituției Prefectului – Județul Maramureș, a prezentat şi informarea transmisă de Inspectoratul de Poliție al Județului Ma­ramureș privind repartizarea locurilor pentru candidații de etnie romă la concursul de admitere în cadrul celor două instituții de învăță­mânt:

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – 20 de locuri;

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – 2 locuri.

În vederea asigurării unei informări cât mai eficiente a comunităților vizate, Instituția Prefectului – Județul Maramureș a transmis o adresă primăriilor din județ în care sunt constituite comunități importante de romi, solicitând diseminarea informațiilor referitoare la oportunitățile de admitere. Înscrierea candidaților se realizează online până la data de 4 octombrie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Tematica de concurs este disponibilă pe site-urile instituțiilor de învă­ță­mânt, iar anunțul privind organizarea concursului, precum și modelele documentelor necesare constituirii dosarului de candidat, pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș.