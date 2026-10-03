Borșa se pregătește pentru un nou capitol privind turismul montan

Proiectul „Terase belvedere, refugiu Salvamont și refugiu montan”, finanțat din fonduri europene, avansează într-un ritm susținut în Borșa. Prin astfel de investiții se dorește atragerea unui număr cât mai mare de turiști și de iubitori ai muntelui, pe tot parcursul anului.

„Aproape 3 milioane de euro vor contribui la transformarea muntelui și la crearea unor spații moderne, sigure și primitoare pentru toți cei care iubesc natura și frumusețea Borșei. Terasele de belvedere vor deschide noi perspective asupra peisajului, iar refugiile vor însemna mai multă siguranță și confort pentru cei care pornesc pe munte. Borșa are un potențial extraordinar. Iar ceea ce se construiește astăzi va rămâne pentru generațiile care vor descoperi mâine frumusețea acestor munți. Borșa se schimbă. Și se schimbă frumos”, a declarat Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.