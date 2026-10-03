Copiii încurajați să frecventeze școala la Centrul Multifuncțional Romanii

Fiecare zi petrecută la Centrul Multifuncțional Romanii, din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, este o nouă ocazie pentru copii să învețe, să se dezvolte și să descopere bucuria de a fi împreună. Copiii își realizează temele cu sprijinul specialiștilor, într-un mediu prietenos și încurajator, activitatea având ca scop susținerea frecventării școlii și formarea unor deprinderi sănătoase de învățare.

”În funcție de nevoile fiecăruia, aceștia lucrează la materiile de bază, cunoștințele fiind aprofundate și consolidate într-un mod adaptat fiecărui copil. Iar după momentele de concentrare, vine și timpul pentru relaxare prin participarea la activități recreative și jocuri interactive, menite să le stimuleze creativitatea și spiritul de echipă. Centrul Multifuncțional Romanii este un spațiu al copilăriei fericite, unde fiecare progres, oricât de mic, este sărbătorit cu zâmbete și încurajări”, au explicat responsabilii DAS Baia Mare.