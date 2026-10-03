Dora Ivasuc, aur la Cupa Mondială de la Benidorm

Performanță extraordinară pentru sportul din Maramureș la Cupa Mondială de Taekwon-do ITF, desfășurată în aceste zile la Benidorm, în Spania. Peste 2.600 de sportivi din 57 de țări participă la competiție, considerată de Federația Română de Taekwon-do ITF drept cel mai mare concurs de profil organizat până acum.

Dora Ivasuc, de la ACS Dorado Tăuții Măgherăuș, a reușit o performanță remarcabilă. Sportiva maramureșeană a câștigat proba de Tull senioare 2 Dan, în care au concurat 87 de participante, cucerind medalia de aur și titlul mondial.

„Dorado înseamnă «de aur». Astăzi numele nostru parcă are și mai multă însemnătate. Ani de muncă. Mii de repetări. Emoții. Ambiție. Și un vis devenit realitate. Dora, suntem incredibil de mândri de tine”, au transmis colegii de club.