Etapa a patra, în weekend, în Liga 4 și Liga 5

Campionatele județene de fotbal din Maramureș continuă în acest weekend cu meciurile etapei a patra din Liga 4 și Ligile 5, Elite și Clasic. În Liga 4, Progresul Șomcuta Mare este lider după ce a obținut trei victorii în primele trei etape. Minerul Baia Sprie și Atletic Lăpuș se află la două puncte în urmă.

În Liga 5 Elite, ACS Satu Nou de Jos și Bradul Groșii Țibleșului au câte șapte puncte și ocupă primele două poziții.

În Liga 5 Clasic, Stejarul Fersig, FC Lăpușul Târgu Lă­puș, Someșul Sălsig și Unirea Arieșu de Pădure au acumulat câte șase puncte.

Etapa a patra programează mai multe partide interesante, inclusiv dueluri între echipe aflate în partea superioară a clasamentelor.

Liga 4

Sâmbătă, 3 octombrie, ora 15.00: Avântul Bârsana – Minerul Baia Sprie; Atletic Lăpuș – ACS Remeți 2024; Salina Ocna Șugatag – Prosport Fărcașa (ora 16.00).

Duminică, 4 octombrie, ora 15.00: Iza Dragomirești – Progresul Șomcuta Mare; CSM Sighetu Marmației II – CS FC Șișești.

Liga 5 Elite

Duminică, 4 octombrie, ora 15.00: CS Comuna Mireșu Mare – Voința Târgu Lăpuș; ACS UAC Europe Dumbrăvița – ACS Satu Nou de Jos; Măgura Coaș – Rapid Satu Nou de Sus; Bradul Groșii Țibleșului – AS PHP Iadăra (ora 16.00). Măgura Codrului stă.

Liga 5 Clasic

Sâmbătă, 3 octombrie, ora 15.00: FC Lăpușul Târgu Lăpuș – Someșul Sălsig; Unirea Arieșu de Pădure – Gloria 1999 Chechiș.

Duminică, 4 octombrie, ora 15.00: Viitorul Cupșeni – Juniorul Coltău. Stejarul Fersig stă.