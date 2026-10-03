Festivalul baloanelor cu aer cald

Cerul Maramureșului se îmbracă din nou în culori spectaculoase, în acest final de săptămână. În perioada 1 – 4 octombrie 2026, Țara Lăpușului este gazda celei de-a XI-a ediții a evenimentului Maramureș Ba­lloon Fiesta, o sărbătoare a zborului și a peisajelor uimitoare privite de sus.

Timp de patru zile, zeci de baloane cu aer cald vor ridica spre văzduhul înalt, oferind celor prezenți momente de neuitat la fiecare răsărit și apus. Pe lângă zborurile ancorate și libere, tărâmul festiv va găzdui ateliere creative pentru copii, târguri cu mâncare tradițională gătită curat de localnici, muzică live și consacratul spectacol de lumini de la lăsarea serii.