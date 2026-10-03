Minaur, serie de foc după reluarea Ligii Florilor

Liga Florilor revine după pauza rezervată echipelor naționale, iar formațiile din prima ligă feminină au ajuns la câte patru meciuri disputate. Competiția are un început echilibrat, cu patru echipe care nu au cunoscut încă înfrângerea.

Trei dintre acestea au maximum de puncte – CSM București, Gloria Bistrița și Dunărea Brăila, în timp ce SCM Universitatea Craiova are un bilanț de trei rezultate de egalitate și o victorie.

Pentru CS Minaur Baia Mare urmează însă o perioadă foarte dificilă. Echipa maramureșeană va disputa următorul meci miercuri, în deplasare, împotriva campioanei en-titre, Gloria Bistrița.

Programul continuă cu un meci pe teren propriu împotriva vicecampioanei CSM București. Minaur va merge apoi la Craiova, pentru ca la începutul lunii noiembrie să joace din nou acasă, cu CSM Slatina.

Patru partide dificile pentru formația băimăreană, într-o perioadă în care lupta din Liga Florilor se anunță echilibrată, iar fiecare punct poate conta în clasament.

Program etapa 5

Duminică, 4 octombrie: CSM Târgu Mureș – CSM Slatina (ora 17.00); CSM Târgu Jiu – CSM Iași (ora 18.00).

Luni, 5 octombrie: SCM Universitatea Craiova – HC Zalău (ora 15.00).

Miercuri, 7 octombrie: CSU Știința București – CSM Corona Brașov (ora 15.00); CS Gloria Bistrița – CS Minaur Baia Mare (ora 17.00); CS Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea (ora 18.00, TVR Sport); HC Dunărea Brăila – CSM București (ora 20.00).