Seniorii băimăreni, sărbătoriți de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost sărbătorită joi, 1 octombrie, în cadrul centrelor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare. Cu această ocazie, seniorii au avut parte de momente artistice, muzică și emoție, într-o atmosferă de sărbătoare și voie bună.

”La Centrul CASPEV, sărbătoarea a fost marcată printr-un spectacol festiv susținut de Corul „Crizanteme” și de elevii Colegiului de Artă Baia Mare. Muzica și momentele artistice pregătite special pentru această zi au adus bucurie seniorilor și au transformat întâlnirea într-un moment deosebit, dedicat celor care au adunat, de-a lungul anilor, experiență, povești și amintiri. Această zi specială a fost marcată și la Centrul Rivulus Pueris printr-un spectacol de muzică ușoară, susținut de elevii Școlii de Artă «Liviu Borlan». Aceștia au oferit momente muzicale care au adus în mijlocul seniorilor multă energie și voie bună”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare.

Evenimentele au fost un prilej de socializare și bucurie, dar și o ocazie de a celebra rolul important pe care seniorii îl au în comunitate. Activitățile dedicate seniorilor continuă cu muzică, poezie și concursul „Cupa Seniorului la cărți”.