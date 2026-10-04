Carmen-Eterna, la ATP Tech Center Baia Mare

Melomanii sunt invitaţi la o experiență unică în cadrul unui spectacol de excepție: ,,Carmen – Eterna”. Evenimentul va avea loc în 8 octombrie, de la ora 19, la ATP Tech Center Baia Mare. Pe scenă vor fi prezente voci extraordinare, interpreți ce s-au remarcat atât pe scenele lirice din țară, cât și din străinătate.

Carmen este o operă cu muzică compusă de Georges Bizet pe un libret de Henri Meilhac și Ludovic Halévy, după nuvela omonimă a lui Prosper Mérimée. Spre deosebire de Mérimée, Bizet a ales să o facă pe Carmen personajul principal al acestei povești, mergând împotriva tuturor „barierelor morale,” care au început a cădea masiv în epoca sa. Premiera operei a avut loc la „Opéra Comique” din Paris, la 3 martie 1875, dar nu a avut, la început, succesul așteptat de compozitor, fapt care l-a afectat mult pe acesta.

Astăzi, opera Carmen este una dintre cele mai interpretate piese de teatru liric ce reușește să cucerească aplauzele furtunoase ale spectatorilor de pe întreg mapamondul.

Durata spectacolului este de 2 ore, nu are pauze şi este interpretat în limba franceză cu supratitrare în limba română.