Classic Unlimited revine cu o nouă călătorie muzicală în Maramureş

Classic Unlimited marchează 10 ani de la primul concert și pornește într-un nou turneu în România. În perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2026, pianistul Bogdan Vaida va susține 13 concerte în 9 județe, în spații speciale și locuri cu o puternică identitate culturală: castele, biserici, muzee, centre culturale, o sinagogă, o colonie artistică și chiar un spațiu dedicat motocicletelor.

Tema turneului din acest an este „Sunetul poeziei”, o experiență în care muzica, poezia și arta vizuală se întâlnesc într-un dialog sensibil și contemporan. Programul concertelor cuprinde opt lucrări inspirate de poezie: patru lucrări din repertoriul clasic și patru creații contemporane semnate de compozitorii români Alexandru Murariu, Cris­tian Bence-Muk, Ciprian Gabriel Pop și Șerban Marcu. Pianistul Bogdan Vaida propune, ca și în edițiile anterioare, un program care traversează mai multe epoci și stiluri muzicale, de la repertoriul consacrat până la creații contemporane, completat de povești și reflecții despre compozitori, poezie și sursele de inspirație ale muzicii.

Pentru prima dată, Classic Unlimited adaugă turneului și o componentă vizuală. Expoziția „Classic Unlimited x Poster x Poem”, realizată în parteneriat cu Asociația Glitch, reunește lucrările a opt ilustratori contemporani care au transpus în imagini cele opt poezii și universurile muzicale inspirate de acestea. Ilustrațiile vor putea fi descoperite în spațiile în care ajunge turneul și vor completa experiența concertelor. În plus, lucrările vor oferi publicului o altă perspectivă asupra poveștilor care stau în spatele muzicii.

În Maramureş, turneul ajunge în 16 octombrie, la Sighetu Marmației, Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” şi în 8 noiembrie – Baia Mare, la Colonia Pictorilor. Accesul la concertele Classic Unlimited este gratuit, pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile. Informațiile despre fiecare concert și rezervările sunt disponibile pe https://turneu.classicunlimited.ro/.

O altă noutate a proiectului în 2026 este componenta educațională dedicată elevilor din liceele de muzică și arte. Classic Unlimited va organiza patru masterclassuri în liceele din Zalău, Bistrița, Deva și Baia Mare, adresate exclusiv elevilor acestor instituții. Masterclassurile vor fi susținute de prof. univ. dr. Vera Negreanu și sunt concepute ca întâlniri dedicate dezvoltării expresivității artistice și înțelegerii relației dintre muzică, poezie și mesaj artistic.

Proiectul Classic Unlimited a început în 2017, la Iași, din dorința de a duce muzica clasică dincolo de sălile tradiționale, mai aproape de oameni. De atunci, pianul a călătorit în peste 70 de locuri speciale din România.