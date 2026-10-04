Dobrogea & Pontus Euxinus – Salonul Toamnei Românești la Château De Huldenberg din Belgia • Maramureșul, parte dintr-o poveste românească de succes

Efervescența evenimentelor de la Diplomatic Bazar continuă… și nu oricum. De data aceasta, Dobrogea și Marea Neagră au fost vedetele. Și ce vedete! În zilele de 26 și 27 septembrie 2026, la Château de Huldenberg, Dobrogea și Marea Neagră și-au purtat cu fală și mândrie poveștile, tradițiile, gusturile și oamenii… prin cei peste 100 de dobrogeni veniți la Bruxelles, să aducă, în inima Europei, o parte din locul pe care îl numesc acasă.

Și, ca de fiecare dată, povestea nu ar fi fost completă fără cei care au venit să o descopere, să o susțină și să se bucure de ea.

Ne-am bucurat de prezența E.S. doamna Andreea Păstârnac, Ambasadorul României în Regatul Belgiei, a reprezentanților Parlamentului European și ai instituțiilor europene, între care Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, dar și de prezențe care au dat evenimentului o notă aparte, precum Contele de Limburg-Stirum, gazda și susținătorul acestui eveniment, și Nicolae de Roumanie Medforth-Mills.

Alături de ei, reprezentanți ai asociațiilor, ai comunității românești din Belgia și nu numai, oameni ai culturii, dar și iubitori ai culturii românești au transformat aceste două zile într-o adevărată întâlnire în jurul României.

Între Dunăre și Marea Neagră, între Orient și Occident, între istorie și prezent, între spiritualitate, natură, gastronomie și artă, Dobrogea și Marea Neagră au fost frumos prezentate… au fost trăite…

Iar în spatele acestor evenimente se află, ca de fiecare dată, Emilia Mohan, curatorul și sufletul Diplomatic Bazar, care nu încetează să ne surprindă prin felul în care găsește mereu noi povești, oameni și locuri capabile să aducă România mai aproape de noi.

De această dată, a ales Dobrogea și Marea Neagră.

Și bine a făcut.

Au fost două zile în care cele 18 comunități dobrogene și-au adus identitatea la aceeași masă: turci, tătari, lipoveni, greci, armeni, evrei, rromi, bulgari, ucraineni, germani, italieni, albanezi, aromâni, meglenoromâni, cehi, polonezi, sârbi, croați și români.

O diversitate care face din Dobrogea și Marea Neagră un loc atât de aparte… în care culturi, tradiții și istorii diferite au învățat să trăiască împreună.

Standurile au fost adevărate mici ferestre către aceste locuri: preparate și produse gastronomice specifice, vinuri alese, produse cosmetice bio, artizanat, expoziții de fotografie și un colț turistic care te făcea să vrei să pleci și să descoperi Dobrogea cu ochii tăi.

Totul s-a întâmplat în aer liber, în jurul Castelului de Huldenberg… într-o toamnă belgiană superbă, cu un soare blând și o lumină care parcă a ținut și ea partea oaspeților veniți din România. Belgia și-a primit oaspeții cu frumusețea unei zile de toamnă, iar Château de Huldenberg s-a umplut de culoare, arome, zâmbete și oameni.

A fost frumos, atractiv, îmbietor. Cu muzică și poeme citite care îți înălțau sufletul. Cu oameni care s-au întâlnit, au stat de vorbă, au ascultat și au împărtășit. Cu acea stare simplă și atât de prețioasă de prietenie și pace.

S-au întâlnit aici oameni care păstrează tradiții, oameni care cercetează, scriu, creează, pescuiesc, cultivă și duc mai departe o moștenire. Iar prin ei, Dobrogea și Marea Neagră au călătorit până la Bruxelles. De la Histria și Tomis la Delta Dunării, de la Regina Maria la Mamaia, de la Aurelia Lăpușan și Anca Ștefan, cu Marea care vindecă, până la poveștile lui Ovidiu, Panait Istrati, Ion Jalea, Lucian Grigorescu, Ion Pacea și Iosif Iser, fiecare poveste a mai așezat o piesă într-un mozaic fascinant.

Și, ca o frumoasă punte între două lumi ale României, micul stand al Maramureșului și-a făcut loc printre poveștile Dobrogei și ale Mării Negre. Iar această întâlnire dintre Nord și Marea Neagră a prins chip prin prezența prof. Natalia Lazăr, Măriucăi Verdeș și a lui Ioan Hodor, care au adus cu ei la Bruxelles o parte din sufletul, tradiția și frumusețea Maramureșului. Un gest simplu, dar atât de sugestiv: Maramureșul din Nord și Dobrogea de la malul Mării Negre s-au întâlnit la Bruxelles, prin tradiție, meșteșug, oameni și aceeași bucurie de a-și spune povestea.

Da… aceasta este, de fapt, frumusețea de la Diplomatic Bazar: ne aduce România, să o simțim. Să ne apropie unii de alții, de locuri poate uitate în timp și de poveștile pe care ni le dorim…

A fost prima ediție a Zilelor Românilor și a fost despre Dobrogea și Marea Neagră, marca Diplomatic Bazar. Despre soare, mare, Dunăre și timp…despre diversitate și împreună…

Despre oameni care nu și-au uitat rădăcinile și au venit să le sădească, pentru două zile, în inima Europei. Dobrogea a venit la Bruxelles… Marea Neagră a venit cu ea…iar Maramureșul i-a ținut companie. Și, pentru două zile, la Château de Huldenberg… România a fost mai aproape de noi.

Doris Uglar