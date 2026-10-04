Săptămâna Europeană a Sportului sărbătorită cu mișcare, bucurie și multă energie

Săptămâna Europeană a Sportului a fost sărbătorită cu mult entuziasm de copiii de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 și elevii clasei a II-a, de la Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” din Baia Mare. Cei mici au demonstrat că sportul poate fi, încă de la cele mai fragede vârste, o adevărată bucurie. Prin joc, muzică și mișcare, copiii au avut ocazia să fie activi, să colaboreze și să se bucure de timpul petrecut împreună.

,,Activitățile desfășurate în cadrul Săptămânii Europene a Sportului au avut ca scop promovarea în rândul copiilor a unui stil de viață sănătos și activ, precum și conștientizarea importanței mișcării pentru dezvoltarea lor armonioasă”, au declarat coordonatorii activității, profesor educație timpurie Teodora Ilieș și profesorul Călin Borota.

Cu zâmbete de bucurie, energie și multă voie bună, micii participanți la momentele de mișcare au transmis un mesaj simplu și frumos că ,,Sportul ne aduce împreună și ne face bine!” ,,Prin astfel de activități, Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” din Baia Mare, încurajează încă de la vârste fragede dragostea pentru mișcare, sănătate și un stil de viață activ punând astfel bazele unei dezvoltări armonioase, atât fizice, cât și emoționale. Ne dorim ca acești pași mici făcuți astăzi în curtea grădiniței să se transforme în obiceiuri sănătoase pentru toată viața”, a concluzionat prof. Cristina Șandor, directorul Școlii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale” din Baia Mare.