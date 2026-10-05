Au început lucrările la utilul drum Botiza – Groșii Țibleșului?

Localnicii spun că n-au început lucrările, să trecem liniștiți. Pe de altă parte, Primăria Botiza are finanțare Saligny și licitație câștigată, adjudecată.

Am parcurs drumul și ceva schimbări sunt. În primul rând, se taie vegetația de pe marginea drumului, masiv. Apoi, la locul cu acea majoră alunecare de teren înainte de urcare, sunt trei utilaje și se montează gabioane pentru oprirea alunecării. Chiar dacă încă se mai poate trece, e iminentă începerea lucrărilor sau punerea drumului în siguranță, deocamdată.