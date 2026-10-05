Baia Sprie are a doua centură…

În timp ce alții n-au deloc, Baia Sprie a deschis cea de-a doua centură. E vorba de un drum nou, perfect, ce merge de la gardul Penitenciarului spre platforma de dezvoltare industrială sau ce va fi acolo.

Deocamdată se vede un parc fotovoltaic și un părculeț, la baza haldei de steril. Centura nouă e paralelă, la câțiva metri, cu anterioara, făcută de autoritatea locală cu câțiva ani în urmă și la un moment dat chiar cotește spre ea. În planul inițial al centurii ocolitoare a Băii Mari, mai sus, pe deal, urma să vină o a treia centură, tot paralelă, ce ieșea spre DN18 înainte de intersecția cu Mogoșa-Șuior.