Dificultăți în asigurarea transportului public județean de persoane

Consilierii maramureșeni au aprobat, în ultima ședință extraordinară, actualizarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2024 – 2030, în județul Maramureș”. Practic, e vorba despre reluarea licitației în vederea atribuirii unor curse regulate. E însă o măsură greu de realizat, în contextul în care la Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Maramureș nu mai e personal suficient care să asigure o bună gestionare a serviciului de transport public.

„E dificil de realizat acest serviciu și de gestionat. În ultimii 2 ani, nu s-au făcut angajări la Consiliul Județean, iar în Direcția Tehnică acest serviciu e descompletat, au fost plecări, mutări, decese. Aproape nu a mai rămas cineva care să se ocupe de acest serviciu. În cadrul organigramei CJ, eu am insistat să rămânem prudenți, să nu facem angajări pentru a avea o cheltuială eficientă a banului public. Avem instituții descoperite financiar, la DGASPC, Aeroport, Drumuri și Poduri, vor avea nevoie de bani în ultimele 2 luni ale anului pentru a putea funcționa. Le-am cerut răbdare. Vom vedea la începutul anului viitor cum vor arăta cifrele și atunci vom lua o decizie. Până atunci recomand prudență. E extrem de greu de gestionat acest serviciu de o singură persoană”, a adăugat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.