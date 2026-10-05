Consilierii maramureșeni au aprobat, în ultima ședință extraordinară, actualizarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2024 – 2030, în județul Maramureș”. Practic, e vorba despre reluarea licitației în vederea atribuirii unor curse regulate. E însă o măsură greu de realizat, în contextul în care la Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Maramureș nu mai e personal suficient care să asigure o bună gestionare a serviciului de transport public.
„E dificil de realizat acest serviciu și de gestionat. În ultimii 2 ani, nu s-au făcut angajări la Consiliul Județean, iar în Direcția Tehnică acest serviciu e descompletat, au fost plecări, mutări, decese. Aproape nu a mai rămas cineva care să se ocupe de acest serviciu. În cadrul organigramei CJ, eu am insistat să rămânem prudenți, să nu facem angajări pentru a avea o cheltuială eficientă a banului public. Avem instituții descoperite financiar, la DGASPC, Aeroport, Drumuri și Poduri, vor avea nevoie de bani în ultimele 2 luni ale anului pentru a putea funcționa. Le-am cerut răbdare. Vom vedea la începutul anului viitor cum vor arăta cifrele și atunci vom lua o decizie. Până atunci recomand prudență. E extrem de greu de gestionat acest serviciu de o singură persoană”, a adăugat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.
Dificultăți în asigurarea transportului public județean de persoane
Consilierii maramureșeni au aprobat, în ultima ședință extraordinară, actualizarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2024 – 2030, în județul Maramureș”. Practic, e vorba despre reluarea licitației în vederea atribuirii unor curse regulate. E însă o măsură greu de realizat, în contextul în care la Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Maramureș nu mai e personal suficient care să asigure o bună gestionare a serviciului de transport public.