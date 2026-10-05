Expoziție de sculptură în fier și pictură, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Baia Mare

În această toamnă, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare deschide porțile unui proiect dedicat artei și comunității. În perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2026, holul principal al spitalului va găzdui o expoziție de sculptură în fier și pictură, care îi aduce împreună pe artiștii băimăreni Stelian Blagoslov și Dan Bărcan.

„Pentru noi, un spital înseamnă mai mult decât actul medical. Înseamnă grijă pentru om în întregul său, pentru starea lui de bine, pentru emoție și pentru nevoia firească de frumos. Odată cu dobândirea statutului de spital clinic, această deschidere către comunitate capătă pentru noi o semnificație și mai puternică. Un spital clinic este și un loc al învățării, al formării și al schimbului de idei, iar noi ne dorim ca această dimensiune să se simtă și dincolo de activitatea medicală, prin proiecte educaționale și culturale care aduc valoare comunității din care facem parte”, au precizat reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Vernisajul va avea loc joi, 29 octombrie 2026, de la ora 17:30, în holul principal al spitalului, iar expoziția va putea fi vizitată până în 12 noiembrie 2026. Curatorul expoziției este conf. univ. dr. Greti Adrienne Papiu. Seara vernisajului va fi completată de un recital de chitară clasică susținut de prof. Robert Nagy, profesor de chitară la Colegiul de Arte Baia Mare.

Stelian Blagoslov, sculptor și pictor, are o relație aparte cu metalul, material pe care îl transformă dintr-o materie rece și rigidă într-un limbaj al formelor, mișcării și trăirilor umane. Artistul a ales adesea să își scoată lucrările din spațiul convențional al galeriei și să le ducă mai aproape de oameni, în locuri neașteptate, construindu-și astfel propriul mod de întâlnire cu publicul. În cadrul expoziției de la spital va prezenta atât sculptură în fier, cât și pictură.

Dan Bărcan, artist plastic băimărean și membru al Filialei Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din România, are o prezență constantă în expozițiile comunității artistice băimărene și în proiecte expoziționale naționale. În lucrările sale, culoarea devine un puternic mijloc de expresie, prin suprapuneri, texturi și forme care se mișcă firesc între abstract și recognoscibil.