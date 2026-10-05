Gală Aniversară • 25 de ani de Ordinul Asistenților Medicali Maramureș

În cadrul Galei Aniversare – 25 de ani, organizată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) Filiala Maramureș, doi reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare au primit distincții pentru dedicarea și profesionalismul cu care își desfășoară activitatea.

„Colegii noștri Simona Ciorpan și Daniel Pop au fost recompensați pentru munca, implicarea și profesionalismul de care dau dovadă zi de zi. Ciorpan Simona Maria, din cadrul Serviciului Medicină școlară și universitară, a primit Distincția de Excelență pentru Leadership și Implicare Profesională. Pop Daniel, din cadrul Serviciului Logistică Comunitară, a primit Distinc­ția de Excelență pentru Întreaga Activitate. Aceste distincții reprezintă o recunoaștere frumoasă a unor oameni care, prin seriozitate, empatie, responsabilitate și dedicare, contribuie în fiecare zi la binele celor pe care îi au în grijă”, au punctat oficialii DAS Baia Mare.