Hai să ne crucim un pic împreună!

Cum nu ne-am mai auzit pe-aici, evident am avut evoluții. A mai căzut un Guvern, va trece o jumătate de an fără să avem Guvern, dar ne permitem, suntem Grădina Maicii Domnului și…, știți Dvs, Cineva veghează. Astea cu Euro la 5,3 lei sunt fițe, la fel cu motorina la 11 lei litrul. Dar ce s-a mai întâmplat?

În primul rând, SUA continuă să NU încheie războiul cu Iranul și blocada ce a dus la creșterea grobiană de prețuri. Nu prea înțelegeam de ce, au atras ura întregii Planete, pierd alegerile grav de nu le falsifică în stil Stalin. Apoi, după scena cu ambasadoarea SUA în Grecia (apropo, scandalul a ajuns în Parlamentul american, nu e o poveste de budoar) ne-a lămurit. Le convine asta! SUA, dar mai ales miliardarii ei, vând în draci petrol, arme, AI, internet, acum. În cazul nostru, o fac chiar la suprapreț și cu prețul doborârii de guverne. Și cu amenințări. De ce suprapreț? Pentru că aceeași companie ce vinde corect petrolul/gazul companiilor energetice din Polonia sau Ucraina a vrut să ni-l dea nouă prin interpușii Aktor, adică mai scump și să câștige, dom’le, și ei un bănuț, pentru deranj. La noi merge. Va merge. Vorba unui șugubăț, trebuie să fii mare priceput să faci lobby să cumperi cu dublu preț un produs pe care anul viitor nu ți-l mai trebuie, dacă tot devii producător. Romgaz a calculat o pierdere de 300 milioane euro pe an. Nu pentru toată lumea pierdere, nu?

Între timp, zice CNN, economia Rusiei putrezește. Da, așa s-au exprimat. Au văzut proiectul de buget pe anul viitor, care taie bugetul civil la minim istoric, pentru cel militar. Însuși șefii CIA și ai altor structuri s-au dus în Rusia să le spună că e bai. Nu, nu i-au putut arunca pe fereastră. Numărul de victime din Palestina a ajuns la 74.000, scrie Democracy Now. Din care 1145 uciși recent, după „încetarea focului”. Altă cifră: peste 20.500 de copii ucraineni au fost deportați și mutați în Rusia de când e operațiunea specială… Alta. Oficiul ONU pentru drepturile omului a documentat 892 de cazuri de violență sexuală comisă de militari ruși, fie ei pe front, în penitenciar sau în perioada anchetării. Victimele, atenție… sunt 725 bărbați, 151 de femei, 14 fete și 2 băieți. Spunem gluma sau e prea grosolan să glumești cu așa ceva?

1900 de companii de Stat are România, cu peste 235.000 de angajați. Evident că sunt acolo oameni care își fac treaba. Nu toți, cică vreo 45.000 plimbă hârtii. Dăm exemplul deloc haios al spitalului Pădureni – Grajduri, unde 23 de angajați sunt rude și au numele de familie Ababei? Departamentul de Justiție din SUA avertizează că o companie soft­ware americană e deținută de Rusia, ea face softuri folosite pentru a extrage datele din telefoane și computere, cu risc major ca informațiile să ajungă și în Rusia. Ia ghiciți printre alții cine foloște tehnologia Oxygen Forensic? Păi, noi, serviciile noastre.

Dar stăm bine. N-avem Guvern, se practică clasica „Dolce far niente” la orice nivel. Europa începe să se cam sature de noi, mai ales de când afișăm o atât de mare afinitate cu MAGA americană ce are în statut slăbirea Uniunii Europene (Project 2025 se cheamă). Ne-au și făcut aluzii, discret, avem opt proceduri de infringement în 7 domenii, adică am zis DA și am făcut NU, dar am luat banii. Așa că vor opri banii. Să vedem câți bani ne dă MAGA…