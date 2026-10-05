Lucrări de punere în siguranță la Podul Abator, în Sighetu Marmației

La Podul Abator se desfășoară lucrări de punere în siguranță și asigurarea condițiilor corespunzătoare de exploatare a acestuia, urmare a Hotărârii nr. 1 din 04.02.2026 privind luarea unor măsuri în regim de urgență la podul din beton armat situat pe strada Zimbrului, denumit „Pod Abator”, emisă de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sighetu Marmației.

„Municipiul Sighetu Marmației execută aceste intervenții în baza unui contract de proiectare și execuție lucrări, valoarea contractului fiind de 828.600 lei, fără TVA, sumă alocată din bugetul local. Având în vedere caracterul de intervenție în regim de urgență, proiectarea se desfășoară în paralel cu execuția lucrărilor, astfel încât măsurile necesare pentru punerea în siguranță a obiectivului să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt. Este o intervenție necesară pentru siguranța celor care utilizează acest pod, iar lucrările vor continua în funcție de situația tehnică identificată pe parcursul execuției”, a explicat Vasile Moldovan, primarul orașului Sighetu Marmației.

Intervențiile vizează atât albia și infrastructura podului, cât și suprastructura acestuia. Printre lucrările prevăzute se numără: lucrări de punere în siguranță în albie și la infrastructura podului; refacerea trotuarelor; montarea unui parapet metalic; refacerea stratului de mixtură bituminoasă pe trotuare și pe calea de rulare; repoziționarea conductei de apă; refacerea rampei de acces către Câmpu Negru și intervenții suplimentare care se pot impune pe parcursul execuției, în funcție de situația identificată după decopertarea elementelor existente, inclusiv, dacă va fi necesar, refacerea hidroizolației.