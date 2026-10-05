Municipiul Baia Mare a lansat proiectul „Primăria Digitală – Servicii mai aproape de cetățeni”

Sala Europa a Primăriei Baia Mare a găzduit de curând conferința de deschidere a proiectului „Primăria Digitală – Servicii mai aproape de cetățeni”, în valoare totală de 801.207,00 euro, din care finanțarea nerambursabilă este de 721.086,30 euro (90% din valoarea totală a proiectului). Bugetul alocat Municipiului Baia Mare este de 393.100,00 euro, iar contribuția proprie a fiecărui partener reprezintă 10% din bugetul propriu eligibil.

„Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice și ai partenerilor din România și Ucraina, precum și specialiști în domeniul digitalizării serviciilor publice. Din partea partenerilor ucraineni au participat: Vasile Iovdi, primarul localității Solotvyno, și Khrystyna Vasilkova, secretarul Consiliului Local Polyanytsya. Participanții au discutat despre modul în care soluțiile digitale pot face interacțiunea cetățenilor cu administrația mai simplă, mai accesibilă și mai sigură. Municipiul Baia Mare este liderul proiectului, implementat în parteneriat cu localitățile Solotvyno și Polyanytsya din Ucraina”, au precizat oficialii Primăriei Baia Mare.

Prin acest proiect partenerii își propun să îmbunătățească accesul la servicii publice și să consolideze colaborarea transfrontalieră în domeniul transformării digitale.