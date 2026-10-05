Problemele de fond funciar, analizate din nou la Prefectura Maramureș

Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, în calitate de președinte al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a prezidat, în această săptămână, ședința de lucru pe teme de fond funciar, desfășurată la sediul Instituției Prefectului – Județul Maramureș.

Pe parcursul lucrărilor, membrii Comisiei județene au examinat cu rigurozitate documentațiile și referatele înaintate de comisiile locale de fond funciar, evaluând atât temeiurile juridice care fundamentează solicitările formulate, cât și îndeplinirea condițiilor de fond și de formă, precum și respectarea procedurilor prevăzute de legislația aplicabilă în materia fondului funciar.

„Hotărârile adoptate în cadrul ședinței reconfirmă preocuparea constantă în vederea aplicării unitare, coerente și consecvente a cadrului legislativ incident, cu respectarea principiilor legalității și securității juridice. Activitatea membrilor Comisiei județene, precum și a colectivului tehnic de lucru, constituie un element esențial pentru asigurarea unui proces decizional responsabil, riguros și coerent, fundamentat pe respectarea principiilor legalității, imparțialității, transparenței și protejării drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor”, au declarat reprezentanții comisiei județene de fond funciar.

Prin deciziile adoptate și prin eforturile susținute ale tuturor structurilor implicate, se urmărește soluționarea cu celeritate, responsabilitate și rigoare a situațiilor aflate în competența Comisiei, precum și asigurarea exercitării efective a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor.

„Vom continua să acordăm o atenție deosebită procesului de aplicare a legislației în materia fondului funciar, prin promovarea unui act administrativ fundamentat pe legalitate, echitate, transparență și responsabilitate, în deplină concordanță cu interesul public și cu respectul cuvenit cetățeanului”, a declarat prefectul Rudolf Stauder.