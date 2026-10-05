Târnosirea bisericii din Mogoșești

Duminică, 4 octombrie 2026, a XIX-a după Sfintele Rusalii, când se citește Sfânta Evanghelie despre iubirea vrăjmașilor, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii din Parohia Mogoșești, Protopopiatul Chioar, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, a sfințit capela mortuară, casa parohială, două cruci din incinta bisericii și a rostit un frumos și vast cuvânt de învățătură, paroh de cinci ani Preot Daniel Sabou.

„Am revenit în Parohia Mogoșești, din Protopopiatul Chioar, după 15 ani, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Am fost în 2011 când am resfințit biserica, în urma unor lucrări, și am sfințit noua clopotniță și clopotele. Am mai poposit de atunci în mijlocul credincioșilor. În această parohie, din 2021, este preot părintele Sabou Daniel, pe care l-am mai cercetat și l-am îndrumat și iată că au reușit să înnoiască biserica, nu în totalitate, dar să o înnoiască în chip frumos. Și anume au reorganizat Sfântul Altar și au rezidit Sfânta Masă, au padimentat biserica și au făcut încălzire prin pardoseală, au făcut câteva scene picturale noi, urmând ca în viitor să înnoiască, să împodobească biserica cu o pictură adecvată, deoarece este o biserică frumoasă. Au înnoit exteriorul în totalitate și au definitivat capela mortuară, care era începută din 2017. Am sfințit astăzi atât biserica și am târnosit Sfântul Altar, cât și capela mortuară și exteriorul bisericii și ne bucurăm din suflet că preoții noștri din generația aceasta mai tânără înțeleg nu doar ei să fie tineri și înnoitori și râvnitori în pastorație, ci să facă și administrație pastorală și să înnoiască lucrurile bisericii, pregătindu-le pentru secolul în care am intrat. Suntem îndatorați că în secolul în care am intrat să înnoim bisericile care au fost, poate, puțin neglijate și nu s-a putut în timpul comunismului să se facă lucrări deosebite, să le înnoim și să le pregătim pentru perioada acestui secol, pentru ca să le lăsăm celor de după noi în chip îngrijit și iubite și prețuite ca pe niște sălașuri sacre închinate lui Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor sfinților. Parohia aceasta are peste 200 de familii, 600 de credincioși, parohie cu un oarecare potențial, cum sunt cele de aici, de pe Valea Someșului. Și le-a ajutat Dumnezeu ca prin propriile puteri și prin ofrandele pe care le-a oferit să săvârșească aceste lucrări. Noi am venit cu bucurie să arătăm prețuire și apreciere și să dăm slava lui Dumnezeu pentru toate.”

Slujba de târnosire a bisericii

Desfășurată după toate regulile Bisericii Ortodoxe, slujba de târnosire a cuprins sfințirea interiorului Sfântului Altar, a proscomidiarului, târnosirea propriu-zisă a Sfintei Mese a Sfântului Altar, prin așezarea în piciorul ei a Sfintelor Moaște de Sfinți Mucenici și a Documentului de Sfințire, așezat într-un tub de oțel inoxidabil și pus pe un pat de nisip foarte bine uscat, ca să nu se degradeze în timp prin oxidare și umezeală, este vorba de sute de ani, iar Sfânta Masă zidită dintr-o cărămidă de foarte bună calitate, cu o tablă de marmură așezată deasupra, în care au fost puse, în cele patru colțuri, Sfintele Icoane ale Sfinților patru Evangheliști, care simbolizează răspândirea Evangheliei Mântuitorului pe toată suprafața pământului, în cele patru colțuri, icoane din granit, tot pentru ca și durata lor să fie cât mai mare, fără a se deteriora.

Slujba de târnosire a fost necesară deoarece, după cum spune în Documentul de Sfințire, „începând din anul 2022, cu binecuvântarea și sub îndrumarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-au executat următoarele lucrări: executarea instalației electrice; refacerea pardoselii și executarea instalației de căldură în pardoseală; refacerea Sfântului Altar și a Sfintei Mese; pictarea Sfântului Altar, pictarea ierarhilor și a perdelei, precum și pictarea a șase scene în exteriorul bisericii; refacerea acoperișului; înlocuirea ușilor vechi cu altele noi; refacerea exteriorului bisericii; executarea unui drenaj pentru eliminarea igrasiei; automatizarea clopotelor; înlocuirea geamurilor vechi cu geamuri termopan – vitralii; refacerea aleilor și pavarea acestora, precum și alte lucrări.

Toate aceste lucrări au fost executate sub îndrumarea și conducerea preotului paroh Daniel Mircea Sabou, sprijinit cu jertfă și dăruire de către membrii Consiliului Parohial, epitrop fiind Gelu Ioan Pop.

Cheltuielile au fost suportate de dreptcredincioșii Parohiei Mogoșești, Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul Local și Primăria Satulung, alături de alți binefăcători.

Cu ocazia târnosirii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a dăruit sfântului locaș de închinare, pe lângă vechiul hram, „Nașterea Maicii Domnului”, și al doilea hram „Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina”, făcătorul de minuni și vindecătorul de cancer.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul întrunit sub protia Preasfințitului Părinte Episcop Iustin a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Pr. Ciprian Coza, protopopul Chioarului, Pr. Daniel Mircea Sabou, paroh, Pr. Ionuț Silaghi din Fărești, Pr. Vasile Balint din Oarța de Jos, Pr. Alin Nemeș din Giurtelecul Hododului, Pr. Viorel Fereștean din Mocira, Pr. Gheorghe Draghiș din Parohia Satulung, Pr. Cosmin Pop din Hideaga, Pr. Adrian Morar din Recea, Pr. Răzvan Romocea din Colțirea, Pr. Ovidiu Spătar din Groși, Pr. Alin Dobra din Pribilești, Pr. Marius Mureșan din Buteasa, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, manager Diac. Dănuț Silviu Pop, și corul parohiei.

Cuvântul de învățătură

Pornind de la cuvântul evanghelic despre iubirea vrăjmașilor, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioșilor pe larg pe această temă, în care s-a referit la ce înseamnă Sfânta Liturghie și cum se desăvârșește ea, de unde provine, și învățăturile pe care un creștin este îndatorat să le respecte pentru a fi în lumina Evangheliei de iubire a vrăjmașilor.

Distincții

Pentru osteneala și buna chivernisire a bunurilor parohiei și pentru întreg servbiciul religios pe care îl face, preotul paroh Daniel Mircea Sabou a fost distins de Preasfințitul Părinte Iustin cu titlul de iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce, iar Consiliul Parohial a fost distins cu Medalia Omagială „Preot Nicolae Gherman”.

Diploma omagială au primit corul parohiei, Comitetul Parohial și binefăcătorii Vasile Pop, Ioan Aftan, Denis Bușecan și Emilia Coste.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit din partea preotului paroh și a credincioșilor parohiei o icoană cu Maica Domnului, o bederniță și un coș cu flori.

Preot paroh Daniel Mircea Sabou: „Dăm slavă și mulțumim lui Dumnezeu că, iată, am ajuns această zi binecuvântată în care o să cinstim ceea ce înaintașii noștri au făcut acum 45-50 de ani. Să continuăm lucrarea lor pentru că au fost plecați în străinătate, în America, pentru a putea cumpăra acest teren și a zidi acest sfânt locaș, una dintre persoane cumpărând terenul, cealaltă cumpărând toată cărămida pentru acest sfânt locaș, iar noi, cei care astăzi suntem în ogorul lui Hristos, am continuat lucrarea lor pentru ca să putem fi vrednici de înaintașii noștri. Mulțumim Preasfântului Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat cu această zi. Mulțumim Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru binecuvântare, sfaturi și îndemnuri. Mulțumim tuturor celor care au contribuit să putem ajunge să săvârșim acest minunat eveniment. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”