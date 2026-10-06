ACS Fotbal Feminin, primul punct al sezonului

Primul punct al sezonului pentru ACS Fotbal Feminin a venit abia în etapa 5 a Ligii 2. Duminică, băimărencele au jucat la Atletic Olimpia Gherla, echipă cu care a remizat – 3-3, după ce la pauză tabela era favorabilă echipei noastre, 1-2.

Oaspetele au trecut la conducerea meciului imediat după primul fluier, în minutul 1, prin reușita semnată de Diana Pop. Egalarea a survenit în minutul 19, în urma golului izbutit de Carina Oros, însă Bianca Marița a marcat în minutul 39, astfel că ACS Fotbal Feminin a mers la cabine în avantaj.

Reluarea jocului a adus o nouă modificare pe tabelă, Diana Pop a înscris în propria poartă (46) și Olimpia Gherla a restabilit egalitatea pentru a doua oară în această confruntare. Mai mult, gazdele trec în avantaj în minutul 72, marcatoare Amira Pop, însă numai peste 10 minute băimărencele marchează golul care aduce primul punct pentru echipa noastră, reușit de Nicola Bîrle.

ACS Fotbal Feminin: Boja – Diana Tóth, Mărginean, Diana Pop, Cosma (23, N. Bîrle) – Iulia Pop, Cristurean, Buftea (cpt.) – Marița, Vivien Tóth, Zoicaș (46, Robotin).

Cu primul punct obținut, ACS Fotbal Feminin se situează pe penultimul loc (8) în Seria 2 a Ligii 2, la fel și Atletic Gherla, poziționată pe locul 7, iar pe ultimul loc se află Atletic Drobeta, fără niciun punct.

În runda viitoare, planificată pentru duminică, 18 octombrie, echipa din Baia Mare va evolua pe teren propriu cu CS Vâlcea 1924, formație care se situează pe locul 4, cu 9 puncte.