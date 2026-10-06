Bronz pentru Ge-Baek Baia Mare la Cupa Mondială

Performanță remarcabilă pentru Clubul Sportiv Ge-Baek Baia Mare la Cupa Mondială de Taekwon-do ITF desfășurată la Benidorm, în Spania. Sportivul Doru Ioan Haragâș a reușit să urce pe podium, obținând medalia de bronz în proba de Tehnici Speciale Individual.

Băimăreanul a concurat într-o categorie cu 60 de sportivi și a trecut de mai multe baraje pentru a ajunge în fazele finale ale întrecerii. În cele din urmă, Doru Ioan Haragâș s-a clasat pe locul al treilea, aducând prima medalie obținută de Clubul Sportiv Ge-Baek la o Cupă Mondială.

Sportivul băimărean a avut o evoluție bună și în proba de Luptă Individual, unde a încheiat competiția pe locul al cincilea.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât Ge-Baek Baia Mare sărbătorește în acest an 12 ani de activitate.