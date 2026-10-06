Langoșul cel prețios, în realitate simplu și ieftin. Nu la tarabe

Rețeta noastră neaoșă

Ne-a contrariat prețul langoșului văzut la tarabe la Sărbătoarea Castanelor. Să fi pus icre negre în ele tot nu meritau 25-30 de lei bucata. Nu acceptăm să fim prostiți, nu? Apelăm la bucătari serioși și reconstituim pentru Dvs construirea unui langoș. Ba a unui batalion!

Ce folosim: un kilogram de făină, 600 ml lapte călduț sau apă caldă, 2 plicuri de drojdie uscată, o linguriță de sare și una de zahăr. La final, se poate pune puțin ulei sau unt topit. Și opțional un ou. Avem până acum 3 lei plus 3 lei laptele, plus 2 lei drojdia, 1,5 lei oul. Umplem cu tot ce ne trece prin cap: brânză de vacă, oaie, dulceață, cartofi, salam cubulețe etc. Punem la calcul și o jumătate de litru de ulei (4-5 lei) pentru baia de ulei. Și un kilogram de brânză, să zicem 40 de lei. Cu cartofi, la 2 lei kilogramul, ieși foarte ieftin. La maxim, adunând, avem 55-60 de lei. Atenție, la cantitatea de mai sus facem 15-16 langoșii! Adică la 4 lei langoșul!

Amestecăm făina cu laptele, drojdia, oul, toate. Se frământă bine până se dezlipește de mână aluatul. La final, ulei sau unt. Stă la dospit juma de oră – o oră, până își dublează volumul. În funcție de temperatura camerei. Se împarte în porții aluatul, se lucrează cu mâna cu ulei. Langoșii se coc în baia de ulei. Simpli, adică rotunzi și apoi presăraţi cu ce dorești. Sau îndoiţi în formă de semilună, cu umplutura la mijloc. Revenim: am făcut cu 60 de lei, prețul a doi langoșii de sărbătoare, 15-16 bucăți!!!