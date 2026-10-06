Maramureșul, pe locul 6 la nivel naţional în procesul de dezinstituționalizare a adulților cu dizabilități

Până la finele lunii august 2026, 210 persoane adulte cu dizabilități din județul nostru au părăsit centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș și locuiesc în prezent în servicii sociale comunitare destinate sprijinirii vieții independente.

”Tranziția către comunitate înseamnă mai mult decât schimbarea locului în care o persoană locuiește. Pentru fiecare beneficiar este construit un traseu individualizat, pornind de la evaluarea nevoilor, opțiunilor și aspirațiilor sale și continuând cu planificarea sprijinului, mutarea în comunitate și asigurarea serviciilor necesare pentru o viață cât mai autonomă. În prezent, persoanele dezinstituționalizate din Maramureș locuiesc în centre pentru viață independentă și alte servicii sociale comunitare de sprijin pentru viață independentă, unde beneficiază de suport adaptat nevoilor proprii”, au declarat reprezentanții DGASPC Maramureș.

Prin cele 210 persoane dezinstituționalizate până la 31 august 2026, județul Maramureș se situează pe locul 6 la nivel național în ceea ce privește contribuția la îndeplinirea țintei 383 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit datelor centralizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), pe baza raportărilor transmise de cele 47 de DGASPC-uri, la nivel național au fost înregistrate 3.976 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate până la 31 august 2026.

Dezinstituționalizarea nu se rezumă la plecarea unei persoane dintr-un centru rezidențial. Este un proces complex, care urmărește ca fiecare persoană să beneficieze de sprijinul necesar pentru a-și exercita dreptul la o viață cât mai independentă, în comunitate.

”Procesul presupune identificarea nevoilor individuale, stabilirea serviciilor și formelor de sprijin adecvate, pregătirea tranziției, mutarea propriu-zisă și continuarea sprijinului după integrarea în comunitate. În acest demers, Consiliul Județean Maramureș a aprobat inițierea planurilor de dezinstituționalizare pentru 22 de servicii sociale destinate adulților cu dizabilități, demers care contribuie la dezvoltarea și diversificarea serviciilor comunitare”, au mai explicat oficialii instituției.

Rețeaua APP – o nouă formă de sprijin pentru viața independentă

Procesul de dezvoltare a serviciilor comunitare continuă și prin proiectul național „Rețeaua APP – Suport pentru o viață independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități”, în care DGASPC Maramureș este partener.

”În cadrul proiectului, în județul Maramureș urmează să fie recrutați, formați și angajați asistenți personali profesioniști. Aceștia vor beneficia de formare profesională gratuită, atestare, contract de muncă și salarizare conform prevederilor legale. Asistentul personal profesionist va avea rolul de a sprijini persoana adultă cu handicap grav sau accentuat să trăiască în comunitate, într-un mod cât mai independent, în funcție de nevoile, aspirațiile și preferințele acesteia”, precizează responsabilii DGASPC Maramureș. Atingerea țintei 383 din PNRR reprezintă o etapă importantă, dar nu marchează finalul procesului de dezinstituționalizare. Pentru persoanele care au făcut tranziția către comunitate, continuitatea sprijinului este esențială.