Natasha, campioană la Cupa BST Arena din Baia Mare

Sportivii TC Star Baia Mare au reușit să domine podiumul la Cupa BST Arena care s-a desfășurat sâmbătă, în Baia Mare. Natasha Hojda a obținut o nouă victorie, a treia consecutiv, iar Mateo Pocol a urcat pe ultima treaptă a podiumului. Turneul a fost ultimul din acest sezon pentru cei doi sportivi, la categoria portocaliu.

”Un final de sezon cum nu se poate mai frumos pentru Natasha și Mateo la acest turneu cu clasare pe podium. A fost un turneu unde, la portocaliu, au fost două grupe mixte, fiecare participând în grupe separate. După ce s-au clasat pe locul doi în grupe, au ajuns în semifinale, Natasha ajungând în finală și Mateo concurând pentru finala mică. Partea frumoasă aici este că amândoi au câștigat finalele cu copilașii în fața cărora au pierdut în grupe. Deci Natasha a devenit campioana turneului, iar Mateo a obținut locul 3. Felicitări organizatorilor pentru buna organizare și premii consistente pentru toți participanții, așa cum ar trebui să fie la toate turneele. Ca o concluzie, a fost un sezon la portocaliu unde toate turneele le-am avut pe podium și cu titluri de campion la ambii copilași. Sunt foarte mulțumit de prestația lor. Urmează pregătirea pentru un nou sezon și o altă categorie pentru 10 ani, așa-numita verde”, a declarat Dan Dănescu, antrenor TC Star Baia Mare.