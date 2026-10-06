Organigramă cu 150 de posturi la Eco Management Maramureș, aprobată într-o perioadă cu constrângeri bugetare

Controverse în cadrul ședinței Consiliului Județean pe tema societății care va ges­tiona deșeurile la nivel județean, Eco Management Maramureș. Aleșii județeni au fost puși în situația de a-și da votul pentru acordarea unui mandat reprezentantului U.A.T. Județul Maramureș în Adunarea Generală a Asociaților la societatea comercială respectivă.

Este un pas necesar pentru a putea fi declanșată procedura desemnării administratorilor acestei societăți, în prezent fiind desemnați reprezentanți interimari, după cum a explicat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Discuțiile aprinse au fost legate de organigrama societății care prevede în jur de 150 de posturi. Consilierul liberal, Ioan Muntean, a luat atitudine, dar contradicțiile au fost mai accentuate în comisii. Totodată, Gabriel Bogdan Ștețco, președintele Oficiului pentru Licență Industrială, a criticat și el proiectul Eco Management și susține că înființarea companiei nu este justificată economic în lipsa unui studiu comparativ privind costurile.

„În iunie, președintele Zetea ne promitea economii de peste 2 milioane de euro pe an. Azi, 153 de noi posturi, iar la un calcul simplu, aceste posturi cheltuie aproximativ 3,8 milioane de euro pe an doar salarii”, a declarat Gabriel Bogdan Ștețco.

Numai că Gabriel Zetea susține că proiectul e din 2006, ceea ce înseamnă că și organigrama a fost concepută tot atunci. El spune că organigrama trebuie să rămână în actuala formă „pentru a respecta cererea de finanțare de acum 20 de ani”.

„Suntem obligați să respectăm prevederile cererii de finanțare. Va avea o perioadă de sustenabilitate de 5 ani pentru a se vedea că banii europeni au fost cheltuiți conform cererii de finanțare. Această organigramă nu va fi ocupată într-o proporție mare. Nu știm acum care e nevoia reală de angajați. Se vor angaja oameni pentru că e nevoie să se pună în funcțiune toate utilajele, toate mașinile astfel încât procesul de depozitare a deșeurilor să fie unul legal. Această organigramă o aprobăm doar pentru că e parte integrantă a cererii de finanțare. În ultimii 2 ani, Consiliul Județean nu a făcut nici măcar un concurs de recrutare, nu am adus nicio persoană în plus, ne-am descurcat cu un personal mai puțin numeros decât acum 2 ani. Avem cu cca 40 de contracte de muncă mai puțin la CJ și instituțiile din subordine, mai puțin spitalele. Avem cu 10% mai puține plăți pe salarii. Vom lua din personalul excedentar de la drumuri și Poduri și îl vom transfera aici. Nu vrem o corecție financiară din cauză că nu respectăm prevederile din cererea de finanțare”, a precizat Gabriel Zetea.

Șeful administrației maramureșene a mai arătat că „dacă la finalul anului nu vom avea această societate funcțională suntem în imposibilitatea de a demonstra finanțatorului că sistemul e func­țional și ne putem trezi cu corecții financiare. Suntem acoperiți în cazul în care cei de la CJ Bihor ne-au păsuit un an, dar dacă nu o mai fac, noi ce facem?”, a concluzionat președintele CJ Maramureș. Acesta a mai adăugat că Eco Management va funcționa după regulile pieței libere. Ei vor trebui să încaseze bani de la primării, iar CJ va încasa redevența pe deșeurile depozitate acolo.