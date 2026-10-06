Porcii mistreți provoacă pagube mari în Boiu Mare

Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, s-a întâlnit cu cetățenii din comuna Boiu Mare, alături de primarul Nicolae Marcel Prodan, pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă comunitatea. Una dintre cele mai importante preocupări este problema porcilor mistreți, care provoacă pagube tot mai mari culturilor oamenilor.

„Este o situație care trebuie tratată cu seriozitate, iar eu îl voi sprijini pe primarul Marcel Prodan în demersurile pentru găsirea unor soluții”, a punctat prefectul Rudolf Stauder. În cadrul deplasării, prefectul a vizitat și câteva obiective reabilitate prin PNRR, printre care școala și grădinița. „Am vă­zut investiții importante pentru comunitate, dar și multă implicare din partea administrației locale”, a precizat prefectul județului Maramureș.