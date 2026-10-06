Spațiu de relaxare în parcul din centrul Borșei

De curând, în parcul din centrul orașului Borșa au fost amenajate câteva filigorii, menite ca loc de popas pentru turiști, dar și pentru cetățenii din zonă care doresc să ia o pauză de la agitația cotidiană.

„Borșenii au de acum și un loc în care pot să se oprească din agitația de zi cu zi, să se relaxeze și să petreacă timp împreună. În zona Aleii Inimii, în parcul din centrul orașului, au fost montate astăzi trei filigorii, care îi așteaptă pe cei care vor să se bucure de puțină liniște, de o discuție cu prietenii sau, pur și simplu, de câteva momente petrecute în aer liber”, a declarat Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.