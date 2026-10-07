Bursa suportabilității naționale și mondiale, gata de implozie

Orice cetățean al Planetei întrebi, zice că e bai. Fie rus, român, bulgar sau german, american sau brazilian, e bai. Și toți arată cu degetul în sus, dar nu foarte sus, nu spre zeități, ci spre lideri. Planeta e prost condusă, ca de un bețiv drogat ce a luat carnetul alaltăieri cu pile, iar acum i-ai dat pe mână trenul sau autobuzul cu popor. Dă cu el în gard? Abia așteaptă, doar să fie „live”. Așa și liderii.

Până să se decidă Ni(mic)ușor să nominalizeze ceva, ne uităm la cei care țin țara în șah de cinci luni. Uitați-vă la ei! La Simion, Grindeanu, Bolojan, Dan, Fritz, Hunor. Ei sunt. Cu suitele în spate, cu Olguțe, cu Peiu, cu Rareș B etc și etc, asta ca să rimeze. Firmele private se închid pe capete sau reduc activitatea. Rata șomajului e falsă, să dea bine la UE, nu include pe cei care au ieșit din șomaj și-s ai nimănui. ȘI LOR ar vrea Statul ăsta incapabil și impotent să le impună plata CAS, CASS etc, că doar „clar fac ei ceva”, nu pot trăi cu aer. Deci să plătească. Aerul. OCDE și Ministerul Muncii au scos la iveală cifre mai aproape de realitate: avem 5,1 milioane de români care trăiesc și muncesc în alte țări. Numai în 2025 au plecat definitiv, cu acte, 55.000 de români. Luați cifra aceea fabuloasă de la recensământ, de 19.053.815 persoane și scădeți cinci milioane din ea și vedeți cum stăm. Grav, nu? Mai scădeți 4,6 milioane pensionari, care au muncit toată viața și așteaptă satisfacție de la Statul netrebnic. Și 3,6 milioane de minori. 19 minus 5 minus 8? Șase milioane de români mai lucrează?

Dar să revenim la lideri, înainte de a ne aminti de costul exploziv al vieții în România și să începem să-i înjurăm. Departe gândul de a se pune toți la masă, fără televiziuni, dar cu ușile închise, să se certe și să se înjure până se răcoresc, închiși să nu iasă „demni”, ba ținuți acolo, înfometați chiar, până se înțeleg și fac Guvern de uniune națională, dacă e cazul. Dacă tot iubesc atâta poporul, chiar mai mult decât orgoliul propriu și de partid. Sigur, după rezultate, ies sau nu, stau până se uscă de foame, doar e sfetnic bun foamea. Doar că ne-ar trebui pentru asta un Vodă Lăpușneanu (vezi masacrul celor 47 de boieri) sau un Vlad Țepeș ce a dat foc ospiciului. Nu-s. I-am vrea, dar nu-s.

În lume, altele. Similare. De exemplu, Gaza a fost bombardată cu 223.000 tone de explozivi, adică echivalent cu 15 bombe nucleare de genul celei detonate la Hiroshima. În curând se poate ara acolo. Rusia a bombardat pod al Kievului deschizând un capitol nedorit pentru ei, nu foarte bine calculat: Kievul are vreo 7-8 poduri. Cel de la Kerci însă e unul singur și e singura legătură a Rusiei cu Crimeea… Pentagonul american a anunțat o reuniune NATO, dar din care au lăsat pe dinafară membri cheie, gen Franța sau Marea Britanie. Da, la mijloc e supărarea pe preferința pentru armamentul european, dar și incapacitatea SUA de a-și onora comenzile cu demnitate. Elveția tocmai a renunțat la comanda neonorată de Patriot, Japonia face la fel. Așa că nu ne mirăm că SUA încearcă să dezbine Europa. În regiunea Irkutsk a Rusiei au fost identificate 189 de persoane suspecte de infectare cu ciumă, dar atenție, nu e vorba de foame, sărăcie, promiscuitate, șobolani, ca-n Evul Mediu, ci de un medic ce a spart o eprubetă cu „probe”. Adică se mai fac arme biologice? Și ne mirăm că Lumea stă într-o rână?! Concluzionează dur și trist situația de mai sus marele, imensul scriitor Stephen King. „Donald Trump e mai rău decât orice poveste horror ce am scris-o vreodată”. Și ilustrăm editorialul de față cu una din puținele imagini AI ce ne-au mers la suflet. Da’ de…