Donație pentru potabilizarea apei la Dragomirești

Orașul Dragomirești a avut în acest an probleme cu apa, dar nu în termeni de lipsă, cât de turbiditate și potabilitate.

Aparent, conectarea rețelei orașului, tacit, cu rețele vechi făcute de oameni peste ani, duce la evenimente ce fac ca apa să nu fie potabilă, în ciuda stației de tratare. Acum, grație unei donații făcute de un localnic revenit din SUA, se intervine la un dren din pânza freatică a râului Baicu, dar și pentru refacerea unei zone mlăștinoase, a unei bălți la Dumbrava, unde omul își amintește că pescuia, în copilărie.