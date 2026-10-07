Echipa de parlamentari PSD Maramureş a câştigat un nou membru

Deputatul Călin Florin Groza s-a alăturat PSD Maramureș și activează începând de luni, 5 octombrie, în grupul parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.

PSD Maramureș va avea astfel trei deputați: Crina Chilat, Lucian Morar și Călin Groza și un senator, Sorin Vlașin. Pentru Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș și al Consiliului Județean Maramureș, venirea lui Călin Groza în echipă trebuie privită în primul rând prin ceea ce poate aduce județului. Călin Groza spune că decizia de a se alătura social-democraților a venit după discuțiile purtate cu echipa din Maramureș și din dorința de a avea mai mult sprijin pentru proiectele pe care le susține în Parlament. „Am luat această decizie cu gândul la ceea ce pot face, concret, pentru Maramureș și pentru oamenii care mi-au acordat încrederea lor. Pentru mine, această decizie înseamnă responsabilitate și muncă. Rămân același om care a intrat în Parlament cu dorința de a reprezenta Maramureșul și de a aduce rezultate concrete pentru comunitățile din județ. Cred că politica trebuie să se vadă în proiecte, în drumuri, în infrastructură, în investiții, în locuri de muncă și, mai ales, în lucrurile care schimbă în bine viața oamenilor”, a declarat deputatul Călin Florin Groza.