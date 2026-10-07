Inovație și sustenabilitate în Baia Sprie • Echipa de robotică Cyber Coders, calificată la Târgul Național de Știință CODE Kids 2026

Tehnologia și grija pentru mediu au prins viață la Bistrița prin mâinile pricepute ale tinerilor din Baia Sprie. Echipa clubului de robotică Cyber Coders a obținut locul al II-lea la Târgul–Hackathon Regional de Știință CODE Kids 2026, asigurându-și astfel biletul pentru etapa națională cu un proiect vizionar: „Casa Eco”.

O machetă inteligentă pentru un viitor verde

Proiectul realizat de Cyber Coders a abordat o problemă cotidiană cu impact direct asupra consumului de energie: becurile uitate aprinse în locuințe. Integrând componente hard­ware, senzori și linii de cod scrise în Arduino, elevii au creat o machetă inteligentă capabilă să optimizeze consumul electric și să reducă risipa.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât în cadrul Hackathonului de la Bistrița, echipele participante au avut la dispoziție doar 3 ore pentru a găsi și implementa soluții la tema extrasă la sorți, „Soluții pentru energie”. Contra cronometru, membrii echipei — Drăguș Vlad, Gherman Denis, Gherghel Ianis și Roatiș Cătălin — au demonstrat o excelentă muncă în echipă, atenție la detalii și o pasiune contagioasă pentru domeniul STEM.

Povestea Cyber Coders: Învățare pas cu pas și colaborare

Istoria clubului de robotică de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Baia Sprie a început în primăvara anului 2025, prin semnarea unui parteneriat cu Fundația Progress. În primul an, elevii de gimnaziu au pășit în lumea programării prin intermediul aplicației Scratch, însușindu-și conceptele de bază prin blocuri vizuale.

Adevărata aventură a început în martie 2026, când grupa de avansați a făcut trecerea la programarea în Arduino și a primit un kit de robotică din partea fundației. De atunci, întâlnirile săptămânale au devenit un spațiu de explorare continuă, unde noi aplicații și moduri de conectare a componentelor sunt descoperite prin peer learning (învățare de la egal la egal).

Un element definitoriu al clubului este abordarea pedagogică: profesorul coordonator, Iolanda Sztrelenczuk, deși nu este de specialitate, explorează domeniul cot la cot cu elevii. Lecțiile structurate în pași mici transformă programarea dintr-un subiect rigid într-o experiență interactivă, accesibilă și atractivă.

CODE Kids este o inițiativă națională de educație IT și STEM dedicată copiilor, implementată de Fundația Progress cu sprijinul financiar al Romanian-American Foundation. Târgurile–Hackathon Regionale de Știință CODE Kids 2026 au fost organizate cu sprijinul Societe Generale Global Solution Centre Romania.