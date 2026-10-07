Liberalii din Maramureș vor să-și mărească echipa

Partidul Național Liberal Maramureș vrea să-și mărească echipa și încurajează persoanele cu idei, inițiativă și dorința de a construi să se implice în politică.

”Chiar și într-o perioadă politică complicată, mă bucur să văd că sunt oameni bine pregătiți, oameni de calitate, care aleg să facă pasul spre politică și să se implice alături de noi. Pentru mine, fiecare om nou care vine în echipa PNL Maramureș este un semn de încredere, dar și o responsabilitate. Înseamnă că există în continuare oameni care cred că lucrurile pot fi schimbate în bine și care nu vor doar să privească de pe margine, ci sunt gata să pună umărul. PNL Maramureş este și va rămâne o echipă deschisă oamenilor care au idei, inițiativă și dorința de a construi. Nu trebuie să ai experiență politică pentru a te implica. Este suficient să îți pese de comunitatea în care tră­iești, să ai idei și să vrei să contribui”, a declarat Ionel Bogdan, președinte PNL Maramureș.