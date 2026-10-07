Liceeni de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, premiați de Ziua Europeană a Limbilor

Elevii Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare au celebrat Ziua Europeană a Limbilor, participând la Concursul interjudețean „Tehnologia Zilei Europene a Limbilor”, desfășurat în data de 30 septembrie, la Târgu Mureș – o competiție care promovează diversitatea culturală europeană și importanța cunoașterii limbilor de circulație internațională. La secțiunea „Face to face” a concursului, echipa formată din elevii Forizs David, Lăpușan Răzvan Mateo și Timșac Daniela Marina din clasa a XI-a A, coordonați de prof. Codruța Costin și prof. Sonia Hozan, au obținut Premiul I.

La secțiunea Afișe și videoclipuri publicitare (în limba franceză), desfășurată online, s-au remarcat următorii elevi (prof. coord. Codruța Costin): Kollar Karina, Forizs David și Lung Bogdan Ștefan, clasa a XI-a A – Premiul al III-lea; Moroz Alessandru și Zah-Marian Ștefania Ionela, Săsăran Miruna și Radu Iulia, Tamazlăcariu Alexandru și Pocol Andrei, clasa a XII-a A – Mențiune.