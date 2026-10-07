Parcurile de specializare inteligentă prind viață în Maramureş

Autorităţile maramureşene au anunţat că investiţiile prind viaţă în ce priveşte parcurile de specializare inteligentă.

De exemplu, la Fărcaşa, NAVALSY REFITTING S.R.L. a semnat contractul de concesiune pentru o parcelă de 10.750 mp. Va investi 3,3 milioane de euro şi va crea 15 noi locuri de muncă. „Asta mi-am dorit de la aceste parcuri. Să nu construim niște platforme goale, ci locuri în care să vină investiții, să apară afaceri și să se creeze locuri de muncă. Iar ceea ce acum câțiva ani exista pe hârtie începe să capete viață, bucată cu bucată. Fărcașa este încă un exemplu. Și nu ne o­prim aici. Urmează parcuri­le de specializare inteligentă din Șomcuta Mare, Târgu Lă­puș, Baia Sprie”, a declarat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.