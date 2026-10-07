Șantierele din Baia Mare, la bilanț

Oficialii Primăriei Baia Mare vin cu un bilanț al șantierelor deschise pe raza orașului și stadiul lor de implementare. Unul dintre obiectivele principale este Podul Unirii, pe care mulți cetățeni așteaptă să-l vadă redat complet circulației. Aici lucrările au stagnat câteva zile, recunosc reprezentanții administrației publice, deoarece a fost necesar să se pună la punct o serie de detalii, dar vor fi reluate în cel mai scurt timp.

”Constructorul va începe montarea pavajului, a stâlpilor de iluminat, a balustradei și a mâinii curente, ca să finalizăm cât mai repede și cât mai bine tot ce avem de făcut acolo. Vom corela aceste lucrări și cu modernizarea Bulevardului Independenței. Mai exact, vom așterne stratul de uzură și pe tronsonul dintre strada Independenței și strada Marinescu, în fața podului”, precizează Doru Dăncuș, primarul orașului.

Referitor la Piața Universită­ții, aici proiectul începe să se apropie de final, urmând ca și circulația pietonală să fie redeschisă în zona buclă.

”După luni de săpături și proiecte suprapuse, precum realizarea magistralei de apă pe sub râul Săsar, viitoarea Piață a Universității începe să arate, într-adevăr, a piață publică. Șantierul evoluează conform graficului, lucrările avansează și ne apropiem de etapa în care refacem suprafețe, în­să­mânțăm și, mai simplu spus, finalizăm proiectul. Iar dacă tot discutăm de fosta zonă «buclă», o altă prioritate este să redăm cât mai repede circulația pietonală în zona blocului de pe Victoriei nr. 57”, mai punctează oficialii Primăriei Baia Mare.

Continuă asfaltarea pe bd. Independenței

Legat de investițiile în infrastructura rutieră, unde, uneori, lucrările pun la încercare răbdarea șoferilor, reprezentanții instituției precizează că va continua asfaltarea bd. Independenței, unde s-a început turnarea celor două straturi de asfalt, de la Lukoil până la Dacia Service, pe partea dreaptă în direcția de mers.

”Ne vom muta apoi pe cealaltă parte, unde vom freza și vom pregăti suprafața pentru asfaltare. La fel, vom freza și pregăti pentru asfaltare și suprafața care a rămas de pe tronsonul de la intersecția cu bulevardul Republicii până la cea cu bulevardul Decebal, pentru ca întreaga suprafață carosabilă de la Vivo până la Piața Universității să fie complet refăcută. Primele două tronsoane vor avea câte două straturi de asfalt, urmând ca anul viitor să finalizăm cu așternerea celui de uzură, iar pe tronsonul de la Marinescu până în zona Independenței vom așterne stratul de uzură încă din acest an”, mai arată Doru Dăncuș.

Administrația publică are în vedere și unele modificări, care ar urma să fluidizeze circulația.

”Vom lărgi cu încă două benzi de circulație ieșirea și intrarea dinspre Caragiale spre Independenței, iar intersecția va fi semaforizată. Evaluăm, de asemenea, în ce măsură putem lărgi și intersecția străzii Dimitrie Cantemir cu Independenței, pe relația dinspre Victoriei, unde de foarte mulți ani se creează ambuteiaje.

Ne apropiem, încet și sigur, de finalul tuturor lucrărilor de pe Victoriei. Am venit cu stratul de uzură până în apropiere de intersecția de la Pronto, unde lucrăm în continuare la bordurare, pavaj pietonal și accese, inclusiv pe tronsonul de la Pronto până la Vivo. În paralel, pe tronsonul de la Pronto la Independenței, se lucrează la soluționarea problemelor cu accesele la proprietăți”, mai declară oficialii primăriei.

Piațetă amenajată în zona Vivo/Unic

Tot în cadrul acestui proiect de reabilitare a străzii Victoriei, în zona Unic/Vivo se lucrează intens la amenajarea unei piațete.

”Pentru moment, așteptăm relocarea unei conducte de gaz, astfel încât să o putem finaliza în cel mai scurt timp posibil. Partea carosabilă se va supraînălța aici, de la intrarea dinspre Decebal, dinspre Narciselor și până la intersecția cu Victor Babeș. Vom avea și un scuar în care vom planta arbori ornamentali”, explică primarul municipiului Baia Mare.

Referitor la lucrările la bd. Traian, tronson de la Gară până la bd. Republicii, în următoarele zile vor fi luate câteva decizii importante privind optimizarea proiectului, astfel încât să nu se stranguleze benzile de circulație deja existente.

”Mai pe scurt, vrem ca pistele pentru biciclete, trotuarele și spațiile verzi pe care le vom reamenaja să nu afecteze benzile pe care le avem acum, nici ca număr, nici ca lățime”, concluzionează Doru Dăncuș.