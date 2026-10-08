189 de locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 189 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, constructor-montator de structuri metalice, conducător auto transport rutier de mărfuri, confecționer produse textile, confecționer-montator produse din lemn electricieni, electrician echipamente electrice și energetice, îngrijitor clădiri, îngrijitor de copii, lucrător comercial, lucrător gestionar, mecanic utilaj, muncitori necalificați, vânzători, dar și consilier instituții publice, farmacist, inginer automatist, inginer construcții hidrotehnice, inginer electronist transporturi, telecomunicații, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, inginer topograf, manager de zonă, psiholog în specialitatea consiliere psihologică, specialist marketing, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, tehnician devizier.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (38):

• ajutor bucătar (1)

• constructor-montator de structuri metalice (3)

• electrician în construcții (1)

• femeie de serviciu (2)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (11)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (15)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (2)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (2)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (45):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (2)

• ajutor bucătar (3)

• ambalator manual (2)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• cameristă hotel (2)

• confecționer produse textile (1)

• frizer (2)

• inginer căi ferate, drumuri și poduri (1)

• îngrijitor clădiri (2)

• îngrijitor de copii (2)

• lucrător comercial (4)

• manipulant mărfuri (4)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• mecanic utilaj (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator textile nețesute (9)

• ucenic (1)

• vânzător (2)

Studii liceale – Liceu de specialitate (24):

• casier (1)

• cofetar (1)

• confecționer-asamblor articole din textile (3)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (2)

• electrician echipamente electrice și energetice (10)

• manager marketing (tarife, contracte, achiziții) (1)

• operator procesare text și imagine (1)

• sortator produse (2)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician în industrializarea lemnului (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (47):

• administrator bancar/ produs leasing (1)

• agent de vânzări (2)

• conducător activitate de transport rutier (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• detector pierderi apă și gaze (1)

• frizer (1)

• gestionar depozit (1)

• lucrător comercial (17)

• operator introducere, validare și prelucrare date (3)

• ospătar (chelner) (9)

• secretară (3)

• șef secție (1)

• șofer de autoturisme și camionete (4)

• vânzător (2)

Studii Profesionale – Școală Profesională (18):

• agent de securitate (2)

• ajutor ospătar (1)

• barman (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• confecționer-montator structuri metalice pentru construcții (1)

• confecționer produse textile (3)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lăcătuș mecanic (2)

• lucrător comercial (1)

• sudor (2)

• tapițer (1)

Studii Postliceale (3):

• asistent farmacist (1)

• asistent medical generalist (1)

• asistent medical radiologie (1)

Studii Universitare (14):

• consilier instituții publice (1)

• farmacist (2)

• inginer automatist (1)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer electronist transporturi, telecomunicații (1)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer mecanic (1)

• inginer topograf (1)

• manager de zonă (1)

• psiholog în specialitatea consiliere psihologică (1)

• specialist marketing (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician devizier (1)